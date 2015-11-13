Глава Банка России о печатании триллиона рублей: это обычная рутинная деятельность

Эмиссия, сказала Набиуллина, выступая перед депутатами Госдумы, не приведет «ни к каким иным воздействиям, связанным с денежными показателями, потому что мы будем учитывать параметры спроса на наличные деньги в наших операциях предоставления ликвидности и других».

Глава ЦБ РФ также сообщила, что деноминация или замена денег в РФ исключена. «Нет, категорически нет», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов, не планирует ли ЦБ провести такие операции, передает Meduza.

«Это обычная рутинная деятельность. И здесь никакого всплеска спроса на наличные по сравнению с прошлым, позапрошлым годом не будет», — пояснила глава Банка России.

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О том, что Банк России планирует провести в декабре эмиссию на триллион рублей, 12 ноября заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Георгий Лунтовский. Пресс-служба ЦБ тогда сообщила, что речь идет о сезонном увеличении объема наличных денег в обращении, которое традиционно наблюдается в конце года.

По данным ЦБ на 1 октября, объем наличных в России превышал 6,7 триллиона рублей, денежная масса составляла 32,95 триллиона рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,2 процента