Яценюк подсчитал, сколько денег Украина может получить до конца года

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с министром финансов США Джейкобом Лью.

«Правительство США уже предоставило Украине 2 млрд долл. кредитных гарантий, чтобы стабилизировать экономику, чтобы создавать рабочие места в Украине, чтобы Украина шла по пути экономических, политических, финансовых реформ. И Украина должна проводить реформы и дальше, - сказал он. – В случае, если Украина и дальше будет продолжать реформы, то общий объем помощи, включая транш Международного валютного фонда, составит 4 млрд долл. США. Это 1,7 млрд долл. от МВФ (третий транш кредита - УНИАН), 1 млрд долл. кредитных гарантий от правительства США и макрофинансовая помощь от ЕС и других партнеров».

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При этом Яценюк подчеркнул, что в этой связи крайне важна поддержка парламента и всего украинского истеблишмента в деле проведения реформ.