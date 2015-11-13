Министр финансов США рассказал, от чего зависит выделение Украине $1 миллиарда

Министерство финансов США проводит переговоры с представителями Конгресса США о возможности положительного решения по выделению Украины дополнительного – третьего миллиарда долларов кредитных гарантий в ближайшие месяцы, сообщил министр финансов США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министров Украины Арсением Яценюком.

"Мы работаем с Конгрессом с тем, чтобы добиться решения по выделению третьего миллиарда кредитных гарантий в ближайшие месяцы", - сказал Лью.

При этом он подчеркнул, что во многом выделение средств будет зависеть от хода реформ, выполнения планов по преодолению коррупции, финансовой стабилизации и дальнейших преобразований в энергосекторе.

При этом Лью подчеркнул, что США оказывают Украине значительную поддержку, помимо кредитных гарантий. И эта политика будет продолжена в 2016 году.

"Правительство США видит тот прогресс, который Украина достигла в процессе реформ. Впереди также много работы, принятые решения необходимо выполнять. А мы со своей стороны будем искать источники поддержки", - подчеркнул Лью.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2015 года Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Тогда же министр финансов США Джейкоб Лью заявил, что правительство США намерено предложить Конгрессу увеличить пакет кредитных гарантий до 3 млрд долл. в случае проведения в Украине реформ в сфере преодоления коррупции, реформирования энергосектора, улучшения делового климата.

Первый транш гарантий Украина получила в июне текущего года и тут же выпустила евробонды на эту сумму. В 2014 году Украина также получила 1 миллиард долларов кредитных гарантий от правительства США.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что в случае положительного решения правительства США по дополнительному миллиарду гарантий, а также в случае получения Украиной очередного кредитного транша от МВФ в объеме 1,7 миллиарда долларов, общий объем финансовой помощи, которые Украина может получить из разных источников в ближайшие месяцы, а возможно и до конца года, составит порядка 4 миллиардов долларов.