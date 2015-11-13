ПриватБанк получил поддержку международных инвесторов на 10 миллиардов

Это позволит ПриватБанку укрепить капитал на 5,06 млрд грн и ликвидность банка на 10 млрд грн.

Как сообщили в ПриватБанке, одобрение инвесторами предложения банка позволит ему уже в ближайшее время направить привлеченные средства на увеличение регулятивного капитала, который с учетом инвестиций акционеров банка составит 220 млн долл США или около 5 млрд грн. Кроме того, положительные результаты переговоров с кредиторами позволят продлить до 2018 года погашение евробондов банка на сумму 200 млн долл США. Таким образом, со стороны международных инвесторов ПриватБанк получил поддержку на сумму 10 млрд грн.

“Банк получил широкую международную поддержку инвесторов – нас поддержали почти 99% владельцев обязательств банка, при этом доверие банку оказали большое количество частных инвесторов c небольшими суммами из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, - заявил председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Банк провел большое количество встреч и звонков с кредиторами, и высоко ценит доверие, которое ему оказали международные инвесторы”.

Как говорится в официальном сообщении организатора сделки немецкого Commerzbank, успешное продление публичного долга будет способствовать дальнейшему укреплению капитализации ПриватБанка и позволит увеличить показатели достаточности капитала до 12% и ликвидности банка. Этот результат будет гарантировать клиентам банка высокий уровень надежности ПриватБанка, что очень важно с учетом особенной роли, которую играет ПриватБанк в банковской системе Украины.

По мнению экспертов, первая в Украине сделка по продлению субординированного долга стала уникальной для украинского рынка. Успешное завершение сделки позволит укрепить лидирующие позиции ПриватБанка на украинском банковском рынке, и в сложных экономических условиях демонстрировать устойчивую и стабильную работу.

«В Украине у нас есть возможность сотрудничать с лидером инноваций не только на украинском, а и на европейском рынке – ПриватБанком. И мы очень рады, что наш банк-партнёр продолжает развиваться и становится все более надежным и прогрессивным, используя самые современные технологии и привлекая инвестиции на международных рынках», - отметила Вера Платонова, генеральный директор представительства MasterCard Europe в Украине, Молдове, Грузии, Туркменистане, Таджикистане, Киргизстане и Узбекистане.