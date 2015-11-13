Гривня на межбанке опустилась до 23,15 за доллар

В пятницу, 13 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,05/23,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8380/24,9390 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3460/0,3480 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 23,0732 грн/долл., к этому часу заключено 322 сделок на сумму 136,14 млн долл.