Кремль угрожает Украине судом, если она откажется в срок возвращать "долг Януковича"

Украина должна погасить свой долг перед Россией в срок, в противном случае Москва оставляет за собой право обратиться в судебные инстанции, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА "Новости".

"Долговые обязательства Киева в размере трех миллиардов долларов перед Россией как официальным кредитором должны быть выполнены четко, в условленные сроки, дата погашения — 21 декабря текущего года", — сказал Ушаков.

"Если Украина этого не сделает, то мы оставляем за собой право обратиться в судебные инстанции", — добавил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с министром финансов США Джейкобом Лью заявил, что Украина готова объявить мораторий на выплату российского кредита в объеме 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года, который вошел в периметр реструктуризации, в случае если российская сторона не примет условий реструктуризации и не воспользуется правом частичного обмена бондов.

Читайте такжеОтказ России от реструктуризации не помешает Украине выйти на внешние долговые рынки - эксперт«Правительство предлагало всем кредиторам присоединиться к процессу реструктуризации долга. Все, кроме России, присоединились, и мы завершили процесс реструктуризации долгов. В который раз обращаю внимание, лучших условий, чем другие кредиторы, Россия не получит, - сказал он . - К сожалению, у нас было предложение провести переговоры 29 октября, но российская сторона в очередной раз отказалась от переговоров. И потому сейчас зависит от России, готова ли она проводить переговоры. Других условий Россия не получит. И если Россия не согласится на реструктуризацию, правительство Украины объявит мораторий на выплату России 3 млрд долл. долга».

При этом Яценюк подчеркнул, что Украина ждет решения МВФ относительно политики финансирования тех стран, которые имеют "определенные противоречия с кредиторами".

Ранее в МВФ отмечали, что готовы продолжить программу сотрудничества с Украиной даже в случае невыплаты российского кредита, однако призвали стороны все-таки найти конструктивное решение проблемы.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 18 млрд долл. 14 октября в Лондоне прошло собрание с держателями еврооблигаций Украины, на котором более 75% держателей украинских евробондов, подлежащих реструктуризации, согласились с предложенными условиями, кроме РФ.

Украина завершила реструктуризацию госдолга по 13 выпускам облигаций в связи со стартовавшим их обменом на новые облигации и государственные деривативы. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги в связи с отказом РФ от участия в этом процессе.

Украина предлагала РФ решить вопрос реструктуризации бондов до 29 октября, поскольку после этой даты обмен облигаций на новые будет невозможен, и также выразила готовность решать вопрос в суде.