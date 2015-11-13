Вкладчикам "Радикал Банка" начнут выплаты с 13 ноября

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 13 ноября начинает выплаты гарантированных сумм вкладчикам ликвидируемого "Радикал Банка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, для получения выплат вкладчики банка могут обратиться с 13 ноября по 24 декабря в отделения банка "Кредит Днепр".

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Справка УНИАН. "Радикал Банк" работал на рынке Украины с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по активам.

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По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка является гражданин Украины, вице-президент концерна "Укрросметалл" Александр Шпак, которому принадлежат 71% акций банка через "Промышленную инновационную компанию".