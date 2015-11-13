Официальная гривня уходит на выходные с курсом 23,05 за доллар
Официальный курс НБУ на 16 ноября: 100 USD – 2305,9785 гривни; 100 EUR – 2482,1553 гривни; 10 RUR – 3,4606 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2305,9785 (13 ноября – 2291,7230)
100 EUR – 2482,1553 (13 ноября – 2458,1021)
10 RUR – 3,4606 (13 ноября – 3,5013)
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Как сообщал УНИАН, в пятницу котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,10/23,22 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8020/24,9280 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,0598 гривни/доллар, к этому часу было заключено 463 сделки на сумму 276,52 миллиона долларов.