Официальная гривня уходит на выходные с курсом 23,05 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2305,9785 (13 ноября – 2291,7230)

100 EUR – 2482,1553 (13 ноября – 2458,1021)

10 RUR – 3,4606 (13 ноября – 3,5013)

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Как сообщал УНИАН, в пятницу котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,10/23,22 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8020/24,9280 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3470/0,3490 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 23,0598 гривни/доллар, к этому часу было заключено 463 сделки на сумму 276,52 миллиона долларов.