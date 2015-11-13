"ПриватБанк" придерживается нормативов и выполнил все необходимые условия для дальнейшей работы – глава НБУ

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" на данный момент придерживается всех необходимых нормативов, в частности, норматива ликвидности, а также выполнил все необходимые условия для дальнейшей работы по результатам проведенного в 2014 году стресс-тестирования.

Об этом говорится в комментарии главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, переданном агентству УНИАН.

Как говорится в комментарии, на сегодня в "ПриватБанке" крупнейший по банковской системе остаток в кассах и банкоматах, составляющий около 8 миллиардов гривень, а на корсчете банка около 1,5 миллиарда гривень.

Также сообщается, что в этом году регулятор проводит новое стресс-тестирование первых 20 банков, и этот процесс направлен на оздоровление банковской системы и укрепление финансовой стабильности страны. Программа рекапитализации банков после окончания стресс-теста рассчитана на 3 года, как это предусмотрено программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы уверены, что за это время банки справятся с поставленными задачами по докапитализации", - подчеркивается в сообщении.

НБУ напоминает, что "ПриватБанк" провел конструктивное голосование с иностранными кредиторами, по результатам которого капитал банка будет увеличен на 220 миллионов долларов, что является еще одним положительным шагом по увеличению капитализации.

"Регулятор осуществляет постоянный мониторинг деятельности и уделяет особое внимание всем системным банкам. "ПриватБанк" является системно важным для финансовой системы и крупнейшим сберегательным банком страны. Он обслуживает значительное количество пенсионеров, крупный, малый и средний бизнес, зарплатные проекты, успешно развивает платежные системы и является ведущим инновационным банком», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" обратился к Министерству внутренних дел и Службе безопасности с просьбой расследовать факты спланированной информационной атаки на банк и найти заказчиков этой акции. По информации банка, факты распространения неправдивой информации о банке в СМИ, а также путем рассылки фейковых SMS и сообщений клиентам, направлены на дестабилизацию ситуации на украинском банковском рынке.

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Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Ключевыми акционерами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие прямо и опосредованно по 45% капитала банка. Международная банковская группа "ПриватБанк" обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 10 странах мира. По итогам 2014 года банк получил 749,036 миллиона гривень прибыли.