Баланс недели: тарифы для населения, мораторий на землю и высокопоставленные гости

На минувшей неделе особое внимание было приковано к Верховной Раде, в повестке дня которой значился ряд важнейших законопроектов, касающихся предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом. Народные депутаты худо-бедно справились с поставленной задачей, хотя страсти в сессионном зале бушевали нешуточные. Порой даже искрило. Особенно, когда речь шла о снижении ренты на добычу газа – с ныне действующей ставки 70% до 29%, что имеет прямое отношение к тарифам для населения.

На обсуждение законопроекта депутаты потратили несколько часов. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая, кстати, является автором документа и его идейным вдохновителем, требовала снизить ренту на добычу газа не только для частных компаний, но и для государственной «Укргазвыдобування».

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко убеждал депутатов, что оставлять ставку ренты в 70% для госпредприятия – «антигосударственная политика». По словам нардепа, правительство вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя, уничтожает его. Аналогичного мнения придерживались депутаты от «Самопомочи» и даже часть депутатов пропрезидентской фракции.

Но категорически против снижения ренты, особенно для «Укргазвыдобування», выступило правительство. Присутствовавший в парламенте премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что деньги, полученные от ренты, правительство направляет на субсидии малообеспеченным слоям населения.

«Норма по снижению ренты для «Укргазвыдобування», в случае принятия, может привести к ликвидации социальной нормы в стоимости газа. Из-за того, что «Укргазвыдобування» имеет газ собственной добычи и его цена не является сегодня рыночной, мы нашли возможность дать 1200 кубических метров газа в отопительный сезон для каждого домохозяйства по цене, которая вдвое ниже рыночной, - не 7200 грн, а 3600 грн. Уменьшить ренту для «Укргазвыдобування» значит ликвидировать социальную норму и поднять цену газа с 3600 до 7200 гривен. Я выступаю против этого», - заявил глава правительства.

Премьер также напомнил, что Кабмин уже внес на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий снизить ренту для тех, кто работает законно, вкладывает средства и увеличивает объемы добычи. Этот законопроект, как подчеркнул Яценюк, разрабатывался при участии экспертов и с целью привлечения инвестиций в украинскую добывающую отрасль.

Пропремьерская фракция «Народный фронт» предложила компромиссный вариант - до 30 июня 2016 года оставить ренту на уровне 70%, а дальше - снижать постепенно.

Но это не устроило Тимошенко. В итоге, после нескольких часов обсуждений, множества «сигнальных» и реальных голосований, законопроект так и не смог набрать достаточного количества голосов. «За» проголосовали 215 народных депутатов при необходимых 226.

«Дожать ситуацию» и добрать всего несколько голосов не дал премьер. Он использовал последний свой козырь, заявив, что принятие закона о снижении ренты приведет к прекращению кредитования со стороны Международного валютного фонда. После этого одна из самых многочисленных фракций Рады – пропрезидентская – дала обратный ход.

Спикер парламента Владимир Гройсман обещал поставить проект закона на голосование в четверг, а затем в пятницу, но ничего подобного не случилось. Рассмотрение вопроса уже никто не активировал, а идейный вдохновитель - взяла паузу.

Кстати, в интервью УНИАН глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что повышенные тарифы для населения будут действовать до конца отопительного сезона 2015-2016 годов.

Земля под мораторием

Продажа земли сельхозназначения – снова под запретом. Парламентарии конституционным большинством продлили эмбарго на покупку и продажу земельных участков, которые имеют сельскохозяйственное назначение. Оно будет действовать до первого января 2017 года. Также нельзя будет вносить права на земельные участки в уставные капиталы хозяйственных обществ. Продление моратория, считают его сторонники, позволит снять социальную напряженность. Глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовый, представляя законопроект, заявил, что продление моратория еще на год даст время на законодательном уровне урегулировать процедуру оборота земли. Парламент обязал правительство к марту 2016 года подготовить соответствующий законопроект. «У нас есть просьба к Кабинету министров, которая станет обязательством, до 1 марта следующего года подготовить и подать в Верховную Раду закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения», - сказал он.

«За» законопроект о продлении моратория в Раде проголосовали практически сразу – одобрили его 309 народных избранников. Стоит отметить, что даже если бы в конце этого года мораторий был бы отменен, продать землю у селян все равно бы не получилось. Чтобы рынок земли заработал, обязательным условием является принятие закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», рассказал УНИАН заместитель профильного комитета ВРУ Александр Бакуменко. По его словам, продление моратория на короткий срок позволит парламентариям в спокойной обстановке подготовить все законопроекты, которые необходимы для запуска рынка земли. «Необходимо провести полную, компетентную оценку, наполнить законодательство и уже дальше, когда будет все готово, выносить это на голосование - открывать рынок земли или не открывать. - сказал он. - И когда дилетанты или политиканы начнут говорить, что чего-то не хватает, у нас на все вопросы будут профессиональные ответы».

Парламентарий уточнил, что, в частности, в правовом урегулировании нуждается нерешенные до сих пор вопросы выморочного наследства, коллективной собственности, а также содержания земельного кадастра, который заполнен чуть более чем на 11%.

В целом под куполом Верховной Рады было предложено 6 «земельных» законопроектов. В основном версии депутатов отличались сроком, на который мораторий должен быть продлен. К примеру, группа депутатов из партии «Свобода» предлагала продлить мораторий до 2026 года с полным запретом на продажу или отчуждение земельных участков. Юлия Тимошенко предлагала продлить мораторий на 5 лет – до 1 января 2020 года с правом государства на выкуп земель по рыночной цене на основе стандартов ЕС, где гектар земли в среднем стоит несколько тысяч долларов. Но при этом она, видимо, не учла один факт – дефицит бюджета, который вряд ли позволит воплотить ее замысел в жизнь.

Были и такие, которые предлагали провести всеукраинский референдум по этому вопросу.

Между тем, как отметил глава профильного комитета ВР, большинство требований, которые выдвигаются депутатами разных партий, так или иначе, пересекаются. Поэтому народным избранникам необходимо сплотиться и профессионально подготовить законодательную базу, а не переносить мораторий из года в год.

Кстати, впервые мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен с 1 января 2002 года, со вступлением в силу Земельного кодекса, в качестве временной меры. Планировалось, что мораторий просуществует до 2005 года, но его затем не единожды пролонгировали. Отменить мораторий планировалось с принятием законов о рынке земли и о государственном земельном кадастре. И если первый документ до сих пор разрабатывается, то второй был принят в 2011 году, но вступление его в силу перенесли на 1 января 2013 года, как и срок отмены моратория. Но уже через год, в декабре 2012 года, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлил мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Учитывая столь длительную историю «земельного» вопроса и темпы выполнения политических обещаний, не исключено, что в конце 2016 года в Верховной Раде можно будет увидеть законопроект, продлевающий мораторий до 1 января 2017-го, а там и до 2018-го и так далее.

Высокопоставленные гости

Минувшая неделя отметилась еще и визитом многих высокопоставленных западных гостей. Проверить ход реформ и выполнение планов по борьбе с коррупцией в Украину практически одновременно приехали министр финансов США Джейкоб Лью и известный американский миллиардер Джордж Сорос. Кроме того, на минувшей неделе в Киеве приступила к работе миссия ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда во главе с новым руководителем Роном ван Руденом.

Основная обсуждаемая тема - условия дальнейшего финансирования, которая основывается на государственном бюджете на 2016 год и новом Налоговом кодексе.

Результатом работы миссии должно стать решение относительно выделения Украине третьего транша макроэкономической помощи в размере 1,7 млрд долл.

До последнего времени точная дата визита миссии МВФ оставалась неизвестной. Более того, сам визит был под вопросом срыва, так как привязан к выполнению официальным Киевом ряда предварительных условий. Одно из ключевых - подготовка проекта бюджета на 2016 год, с дефицитом не более 3,7% ВВП. При этом он должен быть принят на основании новой налоговой системы. Но пока какого-то консолидированного решения от украинского правительства мы так и не увидели.

Особое внимание на минувшей неделе было приковано к визиту в нашу страну министра финансов США Джейкоба Лью, который во время встречи с премьер-министром Арсением Яценюком отметил значительный прогресс, которого уже удалось достичь в реформировании Украины.

Джейкоб Лью / REUTERS Джейкоб Лью / REUTERS

Он сообщил, что Министерство финансов США проводит переговоры с представителями Конгресса США о выделении Украине дополнительной финансовой помощи уже в ближайшее время. «Мы работаем с Конгрессом с тем, чтобы добиться решения о выделении третьего миллиарда кредитных гарантий в ближайшие месяцы», - сказал Лью.

Еще одним важным гостем, прибывшим в Украину на минувшей неделе, стал известный экономист, председатель Фонда «Открытое общество» Джордж Сорос. Пробыв в нашей стране почти неделю, он заявил, что понял - ситуация в государстве не такая перспективная, как ему казалось извне. «Новая Украина была удивительно успешной, когда объединялась против внешней угрозы: жестокой враждебности Путина. После лет лишений и жертв люди стремятся отдохнуть и заниматься своими личными или политическими интересами. Это открывает разрывы, которые до сих пор сдерживала внешняя угроза со стороны России», - заявил Сорос.

В этой связи филантроп отметил, что «видит реальную возможность того, что цель, которой Путин не смог достичь военными средствами, может достаться ему без всяких усилий вследствие длительного прекращения огня. У правящей коалиции - очень узкий выбор. Страна не может позволить себе ни новых общенациональных выборов, ни изменений в составе коалиции».

По его убеждению, новые выборы могут подорвать деятельность украинского правительства, а страна может ввергнуться в окончательный кризис, если не выполнит условий Международного валютного фонда.

Ультиматум Яценюка

Тем временем, час расчета Украины за долг Януковича перед РФ приближается. И чем он ближе – тем жестче становится риторика оппонентов. Несмотря на многочисленные призывы МВФ, Россия отказывается вступать в конструктивный диалог о реструктуризации.

В очередной раз эту тему с министром финансов США обсудил Яценюк. Он по итогам встречи заявил, что Украина введет мораторий на выплату долга в размере трех миллиардов долларов, если Кремль не согласится на реструктуризацию кредита, полученного экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году.

«Правительство предлагало всем кредиторам присоединиться к процессу реструктуризации долга. Все, кроме России, присоединились, и мы завершили процесс реструктуризации долгов. В который раз обращаю внимание, лучших условий, чем другие кредиторы, Россия не получит, - сказал премьер. - К сожалению, у нас было предложение провести переговоры 29 октября, но российская сторона в очередной раз отказалась от переговоров. И поэтому сейчас зависит от России, готова ли она проводить переговоры. Других условий Россия не получит. И если Россия не согласится на реструктуризацию, правительство Украины объявит мораторий на выплату России 3 млрд долл. долга».

Сложившаяся ситуация может повлиять на получение Киевом очередного транша Международного валютного фонда по 4-летней программе сотрудничества общим объемом 17,5 млрд долл., так как нынешняя политика фонда исключает возможность предоставления дальнейшего финансирования стране-члену МВФ, которая имеет задолженность перед официальным кредитором.

Но МВФ заявил, что в ближайшем будущем может принять решение об изменении своей политики. Это даст возможность фонду предоставить Украине следующие кредитные транши даже в случае ее дефолта по долгу перед РФ.

Антон Дранник (УНИАН)