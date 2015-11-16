Греция не договорилась с кредиторами, переговоры продолжатся

Переговоры правительства Греции с квартетом кредиторов завершились в 5 утра, соглашения достичь не удалось - остаются разногласия по проблеме необслуживаемых кредитов и защите от продажи единственного жилья должников, сообщает Прайм со ссылкой на высокопоставленный источник в Минфине Греции.

Отмечается, что с кредиторами согласованы изменения в руководстве банков и роль фонда финансовой стабильности.

"Последний раунд переговоров продолжался 17 часов, до этого встреча шла 14 часов и закончилась в 2 часа ночи. Очередные переговоры начнутся в 14:00. До этого состоится совещание экономического штаба правительства с премьер-министром Алексисом Ципрасом", - говорится в сообщении.

Ранее правительственный совет по экономической политике Греции считал возможным до 14 ноября достичь соглашения по спорным вопросам.

Подчеркивается, что без соглашения с квартетом по выполнению программы реформ Греция не получит очередной транш кредита в 2 миллиарда евро и 10 миллиардов евро на рекапитализацию банков. Рабочая группа Еврогруппы обсудит греческий вопрос во вторник.

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Греция обязалась согласовывать все свои действия в экономической сфере с кредиторами и провести по их требованию масштабную программу реформ.