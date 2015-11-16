Евро упал до 6-месячного минимума после терактов в Париже

Курс евро к иене упал до минимума шести с половиной месяцев и приблизился к аналогичному минимуму относительно доллара в понедельник, 16 ноября, на фоне терактов в Париже, передает Reuters.

До этого евро и так находился под давлением из-за ожидания расширения Европейским центробанком программы количественного смягчения и возможного снижения депозитных ставок.

Читайте такжеDie Welt: Европа боится "новой Греции"Так, с начала торгов 16 ноября евро потерял 0,5 процента относительно доллара - $1,0723, приближаясь к минимуму шести с половиной месяцев, достигнутому на прошлой неделе - $1,0674, и потеряв почти 7 процентов после пика 15 октября - $1,1495.

Курс евро к иене также сначала упал до 130,645 иены, минимума с конца апреля, но затем поднялся до 131,31.

"Атаки негативно сказываются на настроениях в Европе. Пока неясно, какое воздействие они оказали на потребительскую активность и экономику. Но когда я говорил с людьми в Европе, они сказали, что станут осторожнее, выходя на улицу, - отметил Сунсуке Ямада из Bank of America Merrill Lynch в Токио. - Геополитический риск увеличился, Франция уже принимает меры. Я думаю, это негативно скажется на курсе евро к иене", - добавил он.

Доллар также снизился до 122,23, минимума десяти дней, но затем поднялся до 122,45 иены против 122,62 в конце прошлой недели.

Австралийский доллар потерял 0,1 процента, снизившись до $0,7110.