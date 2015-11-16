ПриватБанк увеличил капитал на $220 миллионов
Глава НБУ отметила, что банк выполнил всю согласованную программу по рекапитализации.
Крупнейший украинский банк ПриватБанк увеличил свой регулятивный капитал на 220 миллионов долларов США благодаря успешной сделке на международных рынках по продлению субординированного долга.
Как сообщили в банке, завершение сделки позволило ПриватБанку нарастить капитализацию и увеличить показатели адекватности капитала почти до 12% (11,87%) при установленном НБУ минимальном уровне достаточности капитала в 10%.
“Практически все инвесторы, которые принимали участие в голосовании, в управлении сделок, отдали голоса за продление этой сделки, - заявил по итогам сделки председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Сделка хорошая, удачная для банка, фактически речь идёт о сумме около 10 миллиардов гривень и что примечательно, часть этих средств, более 5 миллиардов гривень - это средства, которые идут в капитал банка, причем несмотря на разрешенное регулятором отклонение от нормативов мы и ранее выполняли показатель адекватности капитала”.
По данным Национального банка, увеличение капитала за счет сделки с международными инвесторами позволит ПриватБанк в полном объеме завершить программу капитализации, согласованную с НБУ по результатам стресс-тестирования в рамках договоренностей Украины и Международного валютного фонда.
"Банк выполнил всю программу по рекапитализации, которая была согласована. Более того могу сказать что по стресс тестированию , нужно было внести 8,2 миллиарда гривень. И банк выполнил эту программу", - заявила Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.
Наращивание капитализации ПриватБанка приветствовали и крупнейшие международные партнеры, которые отмечают, что это открывает новые возможности не только для самого банка, но и всего украинского финансового рынка.
"Компания Visa уже почти 20 лет активно сотрудничает с ПриватБанком, который является одним из наших ключевых партнеров в Украине. Мы гордимся, что именно с ПриватБанком мы впервые предложили украинским потребителям целый ряд новых платежных продуктов и решений, среди которых услуга перевода денег с карты на карту Visa, cервис Verified by Visa и первые мобильные терминалы – mPOS. - отметила Менди Лэмб, генеральный менеджер по развитию бизнеса Visa в группе стран СНГ и Юго-Восточной Европы. - Украинский рынок предлагает значительные возможности для развития электронных платежей и инноваций, и мы намерены и далее работать с ПриватБанком над внедрением новых платежных решений в интересах украинских потребителей".
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Как сообщалось, 13 ноября международные инвесторы одобрили предложения ПриватБанка о продлении сделки синдицированного кредита, что позволит банку направить привлеченные средства на увеличение регулятивного капитала, который с учетом инвестиций акционеров банка составит 220 миллионов долларов США. Кроме того, положительные результаты переговоров с кредиторами позволят продлить до 2018 года погашение евробондов банка на сумму 200 миллионов долларов США. Таким образом, со стороны международных инвесторов ПриватБанк получил поддержку на сумму 10 миллиардов гривень.