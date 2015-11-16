ПриватБанк увеличил капитал на $220 миллионов

Крупнейший украинский банк ПриватБанк увеличил свой регулятивный капитал на 220 миллионов долларов США благодаря успешной сделке на международных рынках по продлению субординированного долга.

Как сообщили в банке, завершение сделки позволило ПриватБанку нарастить капитализацию и увеличить показатели адекватности капитала почти до 12% (11,87%) при установленном НБУ минимальном уровне достаточности капитала в 10%.

“Практически все инвесторы, которые принимали участие в голосовании, в управлении сделок, отдали голоса за продление этой сделки, - заявил по итогам сделки председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Сделка хорошая, удачная для банка, фактически речь идёт о сумме около 10 миллиардов гривень и что примечательно, часть этих средств, более 5 миллиардов гривень - это средства, которые идут в капитал банка, причем несмотря на разрешенное регулятором отклонение от нормативов мы и ранее выполняли показатель адекватности капитала”.

По данным Национального банка, увеличение капитала за счет сделки с международными инвесторами позволит ПриватБанк в полном объеме завершить программу капитализации, согласованную с НБУ по результатам стресс-тестирования в рамках договоренностей Украины и Международного валютного фонда.

"Банк выполнил всю программу по рекапитализации, которая была согласована. Более того могу сказать что по стресс тестированию , нужно было внести 8,2 миллиарда гривень. И банк выполнил эту программу", - заявила Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

Наращивание капитализации ПриватБанка приветствовали и крупнейшие международные партнеры, которые отмечают, что это открывает новые возможности не только для самого банка, но и всего украинского финансового рынка.

"Компания Visa уже почти 20 лет активно сотрудничает с ПриватБанком, который является одним из наших ключевых партнеров в Украине. Мы гордимся, что именно с ПриватБанком мы впервые предложили украинским потребителям целый ряд новых платежных продуктов и решений, среди которых услуга перевода денег с карты на карту Visa, cервис Verified by Visa и первые мобильные терминалы – mPOS. - отметила Менди Лэмб, генеральный менеджер по развитию бизнеса Visa в группе стран СНГ и Юго-Восточной Европы. - Украинский рынок предлагает значительные возможности для развития электронных платежей и инноваций, и мы намерены и далее работать с ПриватБанком над внедрением новых платежных решений в интересах украинских потребителей".

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Как сообщалось, 13 ноября международные инвесторы одобрили предложения ПриватБанка о продлении сделки синдицированного кредита, что позволит банку направить привлеченные средства на увеличение регулятивного капитала, который с учетом инвестиций акционеров банка составит 220 миллионов долларов США. Кроме того, положительные результаты переговоров с кредиторами позволят продлить до 2018 года погашение евробондов банка на сумму 200 миллионов долларов США. Таким образом, со стороны международных инвесторов ПриватБанк получил поддержку на сумму 10 миллиардов гривень.