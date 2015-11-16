Россия предложила МВФ свой вариант выплаты Украиной долга Януковича

Россия выдвинула Международному валютному фонду предложение о порядке урегулирования украинского долга в 3 миллиарда долларов. Об этом заявил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов в Антальи, передает ТАСС.

Он напомнил, что на полях саммита "двадцатки" состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МВФ Кристин Лагард.

"РФ сделала предложение о порядке уплаты Украиной долга в 3 миллиарда долларов, погашение которого должно произойти в декабре текущего года", - сказал министр.

Он не стал раскрывать детали, но отметил, что это предложение "будет интересным и может быть положено в основу для урегулирования долговой проблемы Украины перед Россией".

Отвечая на вопрос журналистов, глава Минфина уточнил, что его встреча с министром финансов Украины Яресько пока не планировалась, но она может состояться, если Киев будет рассматривать предложение Москвы.

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Как сообщал УНИАН, Путин 15 ноября на полях G20 обсудил с главой МВФ Кристин Лагард вопрос "урегулирования долга Украины перед РФ".

11 ноября источники агентства Bloomberg сообщили, что Россия может попытаться заблокировать дальнейшее кредитование Украины Международным валютным фондом в случае дефолта Киева по долгу перед Москвой в размере 3 миллиардов долларов.

МВФ вскоре намерен изменить правила, запрещающие кредитование стран, которые имеют непогашенную задолженность перед официальными кредиторами.

После внесения изменений страна-заемщик, даже находясь в дефолте, будет иметь возможность продолжать получать деньги МВФ, если ведет себя добросовестно и продолжает конструктивные переговоры со страной-кредитором с целью поиска взаимоприемлемого решения.

По данным Bloomberg, Россия собирается оспорить готовность Украины к конструктивным переговорам. Кроме того, Москва может отказаться подтвердить, что Украина в принципе способна обслуживать задолженность перед Россией.

Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 миллиарда долларов, срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.