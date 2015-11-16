Яценюк поручил провести проверки 20 крупнейших госкомпаний

Премьер-министр Украины в рамках проведения реформы управления государственной собственностью поручил провести проверки в 20 крупнейших государственных компаниях, включая все государственные энергохолдинги.

Об этом глава правительства сказал в ходе работы международной антикоррупционной конференции в Киеве.

"Государственные предприятия были и остаются "кормилицей" и основой коррупции в стране, - отметил глава правительства. – Я дал поручение проверить 20 крупнейших государственных компаний – начиная от НАК "Нафтогаз Украины" и "Энергоатома" и заканчивая "Электротяжмашем" и Одесским припортовым заводом".

При этом Яценюк в очередной раз обратился к парламентариям с просьбой рассмотреть и принять законы, которые позволят провести приватизацию крупных госактивов по новым, прозрачным правилам, и изменить структуру управления в госкомпаниях, которые не могут быть приватизированы по стратегическим соображениям.

Ранее глава правительства сообщил, что Кабинет министров Украины выступает против приватизации предприятий, имеющих стратегическое значение для государства, однако настаивает на полной перестройке системы управления такими предприятиями. При этом Яценюк отметил, что пилотный проект внедрения новой системы управления госкомпаниями – это проект реформирования госхолдинга "Нафтогаз Украины" и его дочерних структур. Реформирование системы управления НАК "Нафтогаз Украины" является одним из условий получения Украиной кредита в размере 300 миллионов долларов от ЕБРР на закупку газа у европейских поставщиков.

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Реформа системы управления госпредприятиями остается одним из ключевых маяков программы реформ, поддержанной основным кредитором страны Международным валютным фондом. Минэкономразвития уже подготовило пакет законопроектов, призванных достичь цели реформы. Голосование по этим документам в Верховной Раде ожидается в ближайшие недели.