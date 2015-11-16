Гривня на межбанке снизилась до 23,30 за доллар

В понедельник, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,23/23,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,8020/24,9580 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3480/0,3510 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 23,2168 грн/долл., к этому часу заключено 322 сделки на сумму 18,67 млн долл.