Падение экономики Украины в третьем квартале замедлилось до 7%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) замедлилось до 7% с 14,6%, зафиксированных кварталом ранее.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные данные.

По оценкам Госстата, по сравнению со вторым кварталом 2015 года и с учетом сезонного фактора ВВП Украины в третьем квартале вырос на 0,7%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2015 года, по оценкам Национального банка Украины, которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины – Всемирного банка, по сравнению с предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора вырос на 1%.

Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2015 года замедлилось до 14,6% в годовом выражении после падения на 17,2% в первом квартале.

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Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.