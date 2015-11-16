Иностранные инвестиции в Украину сократились на 4% за счет девальвации гривни

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 октября 2015 года составил 43,949 миллиарда долларов, что на 1,807 миллиарда долларов, или на 3,95%, ниже показателя на начало года на уровне 45,756 миллиарда долларов, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, снижение объема инвестиций за 9 месяцев обусловлено преимущественно курсовой разницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 3,654 миллиарда долларов, в то время как отток акционерного капитала оказался незначительным и составил 526,2 миллиона долларов, и при этом поступило 2,555 миллиарда долларов новых инвестиций.

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Инвестиции в январе-сентябре 2015 года поступали из 133 стран мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% общего объема инвестиций, оставались Кипр, Германия, Нидерланды, Российская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия.

Большая часть инвестиций в объеме 13,515 млрд долл., или 30,8%, от общего объема приходится на украинскую промышленность.

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам перед прямыми инвесторами на 1 октября 2015 года составила 8,331 млрд долл., общий объем прямых инвестиций, включая акционерный капитал и долговые инструменты, - 52,281 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 1 октября 2015 года составил 6,232 млрд долл. Прямые инвестиции из Украины поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля приходится на Кипр (93,4%).

Требования украинских прямых инвесторов по долговым инструментам к предприятиям за рубежом на 30 сентября составили 216 млн долл., общий объем прямых инвестиций с учетом акционерного капитала и долговых инструментов – 6,448 млрд долл.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре по сравнению с началом года по официальному курсу Национального банка Украины гривня обесценилась по отношению к доллару США на 35% – до 21,30 грн/долл. на 1 октября 2015 года.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2014 год за счет девальвации гривни снизился на 19,5% – до 45,916 млрд долл.