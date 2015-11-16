Торговый баланс Украины за девять месяцев вышел в плюс $3,2 миллиарда

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-сентября 2015 года составил 3,243 млрд долл., что на 458 млн долл., или на 12,4%, меньше профицита за аналогичный период прошлого года в 3,701 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, за отчетный период импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, снизился на 14,853 млрд долл., или на 32,3%, - до 31,105 млрд долл., экспорт товаров и услуг из Украины снизился на 15,311 млрд долл., или на 30,8%, - до 34,348 млрд долл.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам первого полугодия 2015 года составил 2,890 млрд долл., что на 227,9 млн долл., или на 8,6%, больше профицита за аналогичный период прошлого года в 2,662 млрд долл.

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам 2014 года составил 3,884 млрд долл., в то время как за 2013 год баланс внешней торговли был сведен с дефицитом в 8,514 млрд долл.