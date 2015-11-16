Путин предложил Украине не платить в этом году по "долгу Януковича"

РФ предложила выплатить 3 млрд. долл. украинского долга по "займу Януковича" по 1 млрд. на протяжении трех следующих лет. Об этом сообщает ТАСС.

Читайте такжеКремль угрожает Украине судом, если она откажется в срок возвращать "долг Януковича"

"Мы сделали, на мой взгляд, неожиданное предложение нашим партнерам. Мы не просто согласились реструктурировать украинский долг, а мы предложили лучшие условия, чем от нас просил Международный валютный фонд", - заявил Путин.

"Нас просили перенести платеж на следующий год в объеме 3 млрд. долл. Я сказал, что мы готовы на более глубокую реструктуризацию. Готовы на то, чтобы в этом году вообще не получить никаких денег, а в следующем году получить миллиард, в 2017 году - еще миллиард и в 2018 году - еще один миллиард", - подытожил российский президент.

Отмечается, что Путин обсудил вопрос гарантий выплаты долга Украины с Бараком Обамой и главой МВФ Кристин Лагард.

Как сообщал УНИАН, Путин 15 ноября на полях G20 обсудил с главой МВФ Кристин Лагард вопрос "урегулирования долга Украины перед РФ".

11 ноября источники агентства Bloomberg сообщили, что Россия может попытаться заблокировать дальнейшее кредитование Украины Международным валютным фондом в случае дефолта Киева по долгу перед Москвой в размере 3 миллиардов долларов.