Украина за 9 месяцев более чем на треть сократила экспорт и импорт товаров

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт товаров из Украины снизился на 32,7% - до 28,113 млрд долл., импорт - на 33,6%, до 27,376 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,03 (в январе-сентябре 2014 года – 1,01). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 212 стран мира.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 32,9% - до 9,246 млрд долл. и составил 32,9% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 28,2% - до 11,148 млрд долл. и составил 40,7% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 55,6% - до 3,612 млрд долл., объем импорта за этот период снизился на 47,9% - до 5,471 млрд долл.

Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Читайте такжеТорговый баланс Украины за девять месяцев вышел в плюс $3,2 миллиарда

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-августа 2015 года составил 619,8 млн долл., что в 1,5 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 937,3 млн долл.

По итогам 2014 года дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 29 раз - до 468,3 млн долл.