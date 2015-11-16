Гривня на межбанке опустилась до 23,35 за доллар

В понедельник, 16 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,28/23,35 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,9390/25,0070 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3490/0,3510 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,2070 грн/долл., к этому часу было заключено 450 сделок на сумму 322,39 млн долл.