Экономика Японии вошла в рецессию

Экономика Японии вошла в состояние рецессии - валовой внутренний продукт страны сокращается второй квартал подряд, сообщает правительство страны, пишет Русская служба Би-би-си.

Как отмечается в обнародованном в понедельник докладе кабинета министров, в июле-сентябре ВВП уменьшился в годовом выражении на 0,8%, а не на 0,2%, как ожидалось ранее.

Во втором квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,7%. В то же время в третьем квартале на 0,5% вырос внутренний потребительский спрос, который формирует 60% ВВП.

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Аналитики ожидают небольшого роста экономических показателей в текущем квартале. При этом слабые показатели могут заставить власти Японии принять дополнительные меры по стимулированию экономики.