Украина поставила в СЭЗ "Крым" в 26 раз больше товаров, чем вывезла

Украина в январе-сентябре 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны «Крым» товаров на общую сумму 654,6 млн долл., что в 25,7 раза больше объема поставки товаров из СЭЗ «Крым» на материковую часть страны на сумму 25,5 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-сентябре Украина поставила на территорию СЭЗ «Крым» услуг на общую сумму 1,540 млн долл., что в 40 раз больше объема поставки услуг из СЭЗ «Крым» на материковую часть страны на сумму 38,3 тыс. долл.

С января 2015 года применяются таможенные формальности, связанные с перемещением товаров через административную границу СЭЗ «Крым» в рамках Закона Украины «О создании свободной экономической зоны «Крым» и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» от 12 августа 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-августе 2015 года поставила на территорию свободной экономической зоны «Крым» товаров на общую сумму 610 млн долл., что в 26,3 раза больше объема поставки товаров из СЭЗ «Крым» на материковую часть страны на сумму 23,2 млн долл.