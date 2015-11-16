Власти России вынуждены будут еще снижать курс рубля - Bloomberg

Чтобы избежать исчерпания резервов, российским властям придется обвалить рубль еще на 13% до конца следующего года, передает Газета.RU со ссылкой на агентство Bloomberg, которое цитирует аналитиков компании Nomura Holdings Inc.

«Если рубль не упадет еще, то правительство может остаться без резервов уже к концу 2016 года», — отмечает валютный аналитик компании Дмитрий Петров.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года Агентство отмечает, что, несмотря на очередную попытку диверсифицировать экономику, основная надежда российских властей по-прежнему приходится на нефтегазовый экспорт, которому выгоден «слабый» рубль. Обвал национальной валюты покрывает издержки российского энергетического сектора. В 2015 году нефть в среднем рухнула на 22%, а рубль — только на 12%, поэтому чтобы компенсировать потери бюджета, властям выгоден «слабый» рубль.

Российские золотовалютные резервы с 2014 года сократились до $366 млрд, при этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что регулятор не намерен наращивать ЗВР в ускоренном режиме и никакой цели по достижению ЗВР уровня в $500 млрд также нет.

Дополнительным негативным фактором для российской валюты может стать повышение ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США в декабре, отмечает Петров.