В налоговом тупике

В Украине разворачивается нешуточное противостояние парламента и Кабмина. Камень преткновения – налоговая реформа, а с ней неразрывно связан бюджет на 2016 год, он должен быть рассчитан на действующих на момент его росписи налоговых ставках, реформировать которые обязалась наша страна до конца текущего года.

Согласно законодательству, правительство обязано до 15 сентября подать бюджет в Раду, что оно успешно и сделало, как и тут же его отозвало. До 15 декабря главная финансовая роспись страны должна быть уже обсуждена в парламенте. Но эксперты опасаются, что этого не произойдет. Все пойдет уже по накатанной тропе прошлых лет – бюджет, как и Налоговый кодекс, примут «под елку» - в самый канун Нового года, когда нардепы больше озабочены своими чартерными рейсами, чем финансовой политикой государства. Кстати, спикер парламента Владимир Гройсман уже заявлял, что Налоговый кодекс, как и бюджет, будут голосоваться одновременно. Затем законы, традиционно, будут корректировать, корректировать и корректировать.

А пока основа бюджета – новый Налоговый кодекс – представляет собой две версии. Одна – Минфина, вторая – профильного парламентского комитета. Обе они были презентованы на Национальном совете реформ еще в сентябре, но затем дорабатывались. И если налоговый вариант правительства до сих пор не обнародован – хотя, в середине октября заместитель министра финансов Елена Макеева сообщила, что окончательный вариант налоговой реформы будет готов к ноябрю, то парламентский законопроект в конце октября был презентован главой профильного комитета Ниной Южаниной в Раде, этот законопроект своими подписями уже поддержали 155 народных избранников.

Профильный комитет называет предложенную им реформу – либеральной. Это подразумевает кардинальную реструктуризацию функций фискальной службы, резкое снижение налоговой нагрузки, новые механизмы администрирования налогов и т.д. По подсчетам Минфина, эта либерализация обойдется бюджету потерями порядка 200 миллиардов гривен, что делает ее неприемлемой. Свой же налоговый сценарий в ведомстве называют реалистичным.

Вокруг спора – кто прав в налоговом смысле - и разгораются в последние время страсти. В кулуарах Кабмина и Верховной Рады даже поговаривают о том, что конфликт вышел на политический уровень и может привести к переформатированию Кабмина.

Как отмечает Тарас Козак, президент Инвестиционной группы УНИВЕР, действительно, противостояние сейчас не между комитетом и Минфином, поднялось на более высокий уровень.

«Речь идет о реформировании налоговой системы, или не реформировании. В нынешней ситуации за реформирование выступает парламентский комитет, общественные активисты, эксперты и президент – за смену Налогового кодекса, который сейчас мешает развитию Украины. По другую сторону стоит консервативное крыло правительства, которое возглавляет не министр финансов Яресько, а премьер Яценюк. По большому счету, кодекс Минфина ничего не меняет – разница ставок всего в несколько процентов. Фактически это – не реформа, это – точечные изменения, которые не принесут никаких изменений для большинства бизнеса. Поэтому говорить о противостоянии Южаниной и Яресько – не к месту», - сказал эксперт.

По его мнению, в середине декабря, когда Кабмин будет отчитываться о проделанной за год работе, начнутся серьезные разбирательства и вопрос отставки премьера станет остро.

«К сожалению, Минфин, как и правительство в целом, не ведет той политики, которая декларировалась во время его назначения. Ничего не изменилось – как прятали бюджет, так и продолжают делать, как прячут Налоговый кодекс до самого конца года, так и делают сейчас. И если Яценюк снова заявит – или вы идете за мной, или я ухожу, то сейчас его отставки никто не испугается. Что касается работы Арсения Петровича, то ситуация сейчас намного хуже, чем в 2014 году. И этому причина – не война, а позиция правительства, в том числе и по налоговой реформе», - подчеркнул эксперт.

Иного мнения придерживается Василий Юрчишин, директор экономических программа Центра Разумкова. Он считает, что взрыва на политическом олимпе ждать не стоит, по налоговой реформе будет найдено компромиссное решение - противостояние сейчас недопустимо. Именно поэтому стороны должны пойти навстречу друг другу.

«Для Украины, конечно, был бы идеальный вариант, если бы мы имели простую, понятную, прозрачную налоговую систему. Но сразу достичь этого невозможно. Поэтому хоть и очень привлекательно выглядит резкое снижение налогов, что предлагает парламентский комитет, но как только мы снизим налоги, есть высокая вероятность того, что снизятся и поступления в бюджет. Налоги можно снизить за один день, но вследствие того, что нет надлежащего доверия экономических агентов политике государства, поступления вряд ли быстро отреагируют на новые ставки», - отметил эксперт.

По его словам, следом за снижением поступлений в казну потребуется либо сокращать расходы, либо иметь надежные источники финансирования дефицита. «Понятно, что последнего у Украины нет. Резать расходы сейчас, в условиях военных действий на востоке, низких социальных стандартов, неприемлемо. Поэтому компромиссное решение Минфин и парламент должны искаться на пути оптимизации различного сорта льгот, финансовой поддержки, но не для населения. Прежде всего, для предприятий, необходима оптимизация их структуры. Если пойти в этом направлении, то можно каким-то образом объединить два варианта налоговой реформы. Причем такой инструментарий как приватизация сейчас законсервирован», - сказал Юрчишин.

С ним согласен Илья Несходовский, эксперт группы «Реанимационный пакет реформ». По его словам, с точки зрения экономики, бизнеса, то больше для Украины подходит разработанная парламентским комитетом реформа. Кроме новых ставок, предлагается очень большое количество различных изменений, в частности, по администрированию налогов, предлагается прозрачный механизм возмещения ПДВ и переформатирование налоговой службы на сервисную, и ликвидация налоговой милиции и т.д., что предполагает улучшение условий ведения бизнеса в Украине.

При этом эксперт подчеркивает, что основной недостаток законопроекта в том, что результатом предлагаемой реформы станет значительное сокращение поступлений в государственный бюджет. «Это произойдет, если не состоятся большой подъем украинской экономики или детенизация. Потери могут составить от 145 млрд до 220 млрд гривен. И это – самой большой и единственный минус налоговой реформы, предложенной парламентским комитетом», - сказал эксперт.

По его мнению, такого недостатка в расчетах Минфина нет. Потери бюджета в результате временных налоговых изменений ведомство оценивает всего в 60 млрд, считая, что эту сумму можно найти путем различных мер для компенсации снижения налогов. А вот снизить налоги на 200 млрд Минфин не видит возможным. Согласно меморандуму с МВФ, в Украине дефицит бюджета в следующем году не должен превышать 3,7% ВВП, и мы должны это выполнить, если хотим продолжения финансовой поддержки Украины.

Но Козак подчеркивает: 145-200 млрд гривен потерь бюджета от налоговых новшеств, предлагаемых парламентским комитетом, – необоснованные подсчеты Минфина. Они не учитывают основного – детенизации, рост экономики и прозрачность госзакупок. Кроме того, не учитывается инфляция, которая была в 2015 году на уровне 46%, по подсчетам экспертов, приблизительно такой же она останется и в следующем году. «Значит и налог на добавочную стоимость тоже пропорционально вырастет. Отсюда и пополнение бюджета. Но Минфин с этим не согласен. Кстати, Минфин считает, что инфляция в будущем году будет 12%. Но это - неправда, инфляция всегда выше, чем подает Минфин. Если даже не делать эмиссию денег, инфляция все равно составит 25-30%. И если мы, как заявляют в правительстве, научились бороться с разворовыванием ПДВ, значит и поступления от этого налога в бюджет вырастут. Предложенная парламентским комитетом либерализация налоговой системы даст свои плоды не сразу, но в конце 2016 года, в 2017 году все изменится к лучшему. Иначе стагнация экономики продолжится», - заявил эксперт.

Слово за главным аудитором

Безусловно, главным арбитром в налоговом споре является МВФ – основной кредитор Украины. Сейчас документы обсуждаются с миссией фонда, которая работает в Киеве.

В МФВ уже не раз акцентировали, что фонд может работать со страной только в случае выполнения ее властями условий для макроэкономической стабилизации и реформирования экономики. «Мы обязаны сделать все для финансовой стабилизации, что возможно достичь только при хорошей макроэкономической политике… Мы можем работать только в том контексте, когда страна демонстрирует приверженность направлению макроэкономической стабилизации», - сказал представитель МВФ в Украине Жером Ваше.

То есть, МВФ ждет от Украины сбалансированный бюджет на 2016 год с дефицитом не более 3,75% ВВП, который должен основываться на новом Налоговом кодексе. От того, как мы справимся с поставленной задачей, будет зависеть продолжение программы финансирования Украины, причем не только МВФ и другими международными донорами, для которых позиция фонда является лакмусом состояния экономики страны.

МВФ планировал выделить нашей стране в 2015 году четыре транша, что позволило бы увеличить объем золотовалютных резервов до 18 млрд долл. Теперь эти планы, скорее всего, отодвигаются во времени. С учетом торможения бюджетного процесса из-за неразберихи с Налоговым кодексом, деньги фонда Украина увидит не раньше первого квартала следующего года. А это значит, что пополнение золотовалютных резервов до приемлемых для экономики размеров тоже откладывается.

Как поведет себя МВФ в ситуации с налоговой реформой в Украине?

Юрчишин считает, что, скорее всего, МВФ и украинское правительство сейчас заняты поиском того, как можно оба предложенных варианта налоговых преобразований сбалансировать. «То есть, речь не идет о высоких или низких налогах, речь, в первую очередь, идет о сбалансированности бюджета или минимизации дефицита. МВФ, конечно же, будет пытаться внимать такого сорта направлениям. МВФ не настаивает ни на малых, ни на больших налогах. Основная забота МВФ – чтобы был сбалансирован бюджет, или по крайней мере, если он будет дефицитный, так чтобы он имел надежный источник финансирования. В таком случае отсутствует угроза краха государственных финансов».

Несходовский подчеркивает, что Международный валютный фонд не воспринимает аргументацию парламента состоятельности его варианта налоговой реформы на основе детенизации экономики. «Для фонда существуют только прямые расчеты. Но из-за такого подхода падение экономики Украины в 2015 году составило намного больше, чем прогнозировалось. То есть, если мы подходим к экономике прямолинейным способом, то получаем негативный результат. На сегодняшний день налоговая нагрузка на экономику в Украине является одной из самых больших в мире. МВФ основной задачей видит создание макроэкономической стабильности. А это невозможно, если у нас будет существенный дефицит бюджета, выше запланированных 3,7% ВВП», - сказал эксперт.

Он отметил, что если мы нарушим это условие, то МВФ может приостановить выделение финпомощи Украине, так как единственным способ покрытия дефицита будет весомая эмиссия денег, а это отразится как на инфляции, так и девальвации. Поэтому МВФ настаивает, чтобы Украина обеспечила согласованность доходов и расходов, и только в этом случае фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

По мнению Несходовского, депутаты вряд ли пойдут на то, чтобы принять вариант налоговой реформы парламентского комитета – никто не поставит под угрозу финансовую поддержку МВФ, т.к. это - очень негативно повлияет на макроэкономическую ситуацию в стране.

Сейчас, как полагает эксперт, рассматривается компромиссный вариант - администрирование и те положительные изменения, которые предлагает парламентский комитет, будут реализованы, а вопрос ставок будет рассмотрен более детально, чтобы обеспечить поступления в бюджет.

«Невозможность снижения налогов происходит еще и потому, что министерства и ведомства, вопреки программе правительства и коалиционному соглашению, до сих пор не провели соответствующих реформ своих институций: не произошло сокращение сотрудников, оптимизации структур, изменений в системе финансирования и т.д. Отсюда и нынешняя проблема нереальности сокращения налогов в предлагаемом парламентским комитетом объеме», - прокомментировал ситуацию эксперт.

Козак несколько иного мнения. Он считает, что МВФ рассматривает только цифры Минфина, так как ведомство – профессиональный игрок. «И когда фонду говорят, что у нас есть совсем иные цифры, в фонде это даже не рассматривают, нужно учитывать только данные Минфина - он за все отвечает», - резюмировал Козак.

По мнению эксперта, МВФ в этой налоговой войне на стороне Минфина, так как ведомство декларирует своей главной позицией макроэкономическую стабильность. «Моя точка зрения – предложенная Минфином макроэкономическая стабильность загонит украинскую экономику в яму. МВФ использует исключительно информацию Минфина, как известно, между парламентским комитетом и фондом очень слабый диалог – всего две встречи представителей МВФ с Южаниной, постоянное взаимодействие отсутствует», - сказал Козак.

Чем закончится налоговая история – покажет время. А его осталось минимум – до Нового года страна должна получить реформаторский Налоговый кодекс и сбалансированный бюджет-2016. Как правительству, так и депутатам предстоят нелегкие деньки. Но как бы то ни было, страна перестроит свою фискальную политику и, надеемся, без взрыва на верхах – сейчас это для Украины неприемлемо, такой сценарий будет только на руку внешнему врагу.

Нана Черная (УНИАН)