Товарооборот Украины с Россией за девять месяцев сократился в 2 раза

Товарооборот Украины с Российской Федерацией за 9 месяцев 2015 года снизился более чем в 2 раза, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, экспорт украинских товаров в Россию упал на 55,6%, - до 3,6 млрд долл., против 8,1 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Импорт товаров из РФ сократился на 47,9%, - до 5,5 млрд долл.

Тем не менее, Россия по-прежнему остается крупнейшим торговым партнером Украины - на нее пришлось 12,8% экспортных поставок и 20% импорта. Следующим по значимости экспортным рынком для Украины является Турция - 7,3% экспорта, а импортными рынками – Германия и Китай, на которые пришлось 10,9% и 9,8%, соответственно.

Данные Госстата также свидетельствуют о том, что импорт российских товаров за III квартала 2015 года в 1,5 раза превысил экспорт товаров в РФ.

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Как сообщал УНИАН, в целом профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января-сентября 2015 года составил 737 млн долл., что на 27,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе-сентябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 32,9% - до 9,246 млрд долл. и составил 32,9% в общем объеме экспорта. Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 28,2% - до 11,148 млрд долл. и составил 40,7% в общем объеме импорта.