Страны G20 хотят увеличить общий ВВП еще на 2%

"Мы остаемся привержены достижению нашей цели — увеличить коллективный ВВП G20 еще на 2% к 2018 году, как это было объявлено в прошлом году в Брисбене, — цитирует ТАСС проект итоговой декларации саммита "большой двадцатки.

Как подчеркивается в документе, главный приоритет G20 — "своевременное и эффективное воплощение стратегии роста, включая меры по поддержке спроса, а также структурные реформы ради увеличения подлинного и потенциального роста, создания рабочих мест и сокращения неравенства".

Лидеры "двадцатки" указали на достигнутый "значительный прогресс по реализации обязательств по сравнению с прошлым годом.

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"Анализ, осуществленный Международным валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком, показывает, что достигнуты более трети всех целей, — отмечается в документе. — План действий Антальи включает наши доработанные стратегии роста и график достижения целей, отражает нашу решимость преодолеть глобальные экономические вызовы".