Греция согласовала с квартетом кредиторов программу реформ

Правительство Греции и руководители миссий международных кредиторов после многодневных марафонских переговоров пришли к соглашению, которое открывает путь для выплаты транша кредита в размере 2 миллиарда евро и выделения 10 миллиардов евро на рекапитализацию банков, сообщает Прайм со ссылкой на Афинское агентство новостей.

Очередной раунд переговоров завершился глубокой ночью.

"У нас соглашение по всем пунктам, и по 48 предварительным действиям", - заявил министр финансов Эвклид Цакалотос.

В списке так называемых "предварительных действий" находятся меры, которые правительство Греции должно выполнить для получения кредитов.

Ожидается, что во вторник в парламент будет внесен и в четверг вечером поставлен на голосование законопроект с рядом мер, включая защиту от распродажи с аукционов единственного жилья должников, цены на лекарства-дженерики, вопросы выплаты просроченных кредитов в 100 взносов, транспортный налог и НДС на ряд товаров и услуг вместо налога на частное образование, пишет агентство.

Во вторник о соглашении будет проинформирована рабочая группа Еврогруппы, и в пятницу ожидается положительное решение Еврогруппы о выделении 2 миллиардов евро.

По словам представителей Минфина, выплата 10 миллиардов евро на рекапитализацию банков ожидается позднее, поскольку в первую очередь необходимо закрыть книгу заявок банков на облигации в рамках увеличения капитала, и окончательная сумма будет варьироваться в зависимости от потребностей банков.

В среду начнется обсуждение с представителями кредиторов второго пакета предварительных действий, необходимых для выделения транша в 1 миллиард евро.