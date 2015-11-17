Райффайзенбанк меняет планы: решил продать российскую "дочку" вместо польской

Российский Райффайзенбанк может быть выставлен на продажу вместо близкой ему по размерам польской "дочки" RBI, передает "Коммерсант".

Такая возможность обсуждается на уровне правления группы. Необходимость снижать вложения в рискованные активы по-прежнему актуальна для RBI, а это невозможно без продажи "дочерних" банков, однако покупателей на такой по величине банк в России (входит в топ-15) немного. Пока интерес к данному активу подтвердил лишь Альфа-банк.

Читайте такжеВласти России вынуждены будут еще снижать курс рубля - Bloomberg Источники "Ъ" подтверждают, что такая рокировка возможна: "Сделка в Польше практически развалилась из-за объективных причин — в Польше ужесточается банковское регулирование, и в целом на падающем рынке там сейчас нет возможности для таких сделок". По словам другого собеседника "Ъ", если еще полгода назад возможность продажи российского подразделения не допускалась в принципе и стратегия группы предполагала только сокращение активов под риском в России, то сейчас вероятность принятия такого решения существенно возросла.

На конец третьего квартала на российском рынке Райффайзенбанк занимал 14-е место по активам (848 млрд руб.), 11-е место по капиталу, 7-е — по объему средств физлиц (326 млрд руб.).

Российский Райффайзенбанк по размеру активов близок польской "дочке" и занимает около 10% активов RBI (в России — активы на €12,2 млрд, в Польше — на €14,7 млрд), однако его вклад в прибыль материнской структуры гораздо более значителен — более 50% прибыли всей группы. Согласно международной отчетности, за девять месяцев 2015 года российский бизнес RBI принес чистую прибыль €253 млн, а польский — только €40 млн. Общая прибыль группы за этот период составила €432 млн.

Рассматривать возможность продажи своего самого прибыльного актива RBI вынужден из-за необходимости снижения вложений в рисковые активы (на €8,2 млрд до 2017 года). После прохождения стресс-теста ЕЦБ в октябре 2014 года, по которому RBI показал один из самых слабых среди крупнейших европейских банков результатов, его глава Карл Севельда публично заявил о планах выхода с отдельных рынков Центральной и Восточной Европы. В 2014 году RBI принял стратегию сокращения бизнеса в России на 20%. По информации источников "Ъ", со стороны регуляторов RBI — ЦБ Австрии и ЕЦБ — постоянно звучит призыв о сокращении присутствия в России. Однако сам RBI вчера сообщил, что "не имеет никаких намерений по продаже российского бизнеса".

Справка УНИАН. В Украине с 1992 года работает «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев), он входит в группу крупнейших банков по активам. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ» (Австрия).

В конце июля Европейский банк реконструкции и развития сообщал, что принял решение поддержать проект, предполагающий вхождение в капитал «Райффайзен Банка Аваль».

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЕБРР сконцентрировать свыше 25% акций «Райффайзен Банка Аваль» 15 октября.

«Райффайзен Банк Аваль» за январь-сентябрь 2015 года получил 2,064 млрд грн убытка, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период предыдущего года.