Российская платежная карта "Мир" обойдется банкам в полтора раза дороже MasterCard и Visa

В России себестоимость пластиковых карт «Мир» в рамках национальной системы платежных карт (НСПК) обойдется банкам в полтора раза дороже карт MasterCard и Visa, которые рассчитаны на массовый сегмент, причина тому — сложность российского аналога, который требует более дорогих и вместительных чипов.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Первая эмиссия карт «Мир» намечена на декабрь 2015 года, однако банки пока не спешат работать с ними из-за высокой себестоимости. Так выпуск одной карты международной платежной системы (МПС), которая приходится на массовый сегмент, обходится в €1, а выпуск одной карты «Мир» — в €1,5.

В НСПК уже заверили банки, что в 2016 году стоимость карт будет снижаться, однако банкиры не спешат начинать работу с картами до этого времени.

Первые карты «Мир» поступят в российские банки уже на следующей неделе, при этом согласно закону «О НСПК» системообразующие банки, которых сейчас 51, не смогут отказаться от их использования.