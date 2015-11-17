Украина пока не получала от РФ предложения по реструктуризации "долга Януковича"

Украина пока не получала от Российской Федерации никаких предложений по реструктуризации российского кредита в объеме 3 млрд долл. со сроком погашения в декабре 2015 года, заявил журналистам заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев.

«К сожалению, мы не получали никаких заявлений от министерства финансов России, и в частности от России. Мы продолжаем нашу работу, мы всегда подходили к вопросу российского долга исходя из доброй воли, но пока у нас нет никаких официальных предложений, и мы не можем их комментировать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по словам президента России Владимира Путина, Россия предложила рассрочить платеж по долгу Украины на 2016-2018 годы по 1 млрд долл. в год.

11 ноября источники агентства Bloomberg сообщили, что Россия может попытаться заблокировать дальнейшее кредитование Украины Международным валютным фондом в случае дефолта Киева по долгу перед Москвой в размере 3 млрд долл.

МВФ может пересмотреть свою политику, запрещающую кредитование стран, которые имеют непогашенную задолженность перед официальными кредиторами.

После внесения изменений страна-заемщик, даже находясь в дефолте, будет иметь возможность продолжать получать деньги МВФ, если ведет себя добросовестно и продолжает конструктивные переговоры со страной-кредитором с целью поиска взаимоприемлемого решения.

Министерство финансов Украины и правительство Российской Федерации не достигли соглашения по условиям реструктуризации облигаций внешнего государственного долга на сумму 3 млрд долл., срок погашения которых наступает в декабре 2015 года.