Курс доллара на мировых торгах достиг 7-месячного максимума

Доллар США вырос до максимума за последние семь месяцев на торгах вторника, 17 ноября, на фоне того, что не снята вероятность повышения ставки ФРС, передает Reuters.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, поднялся на 0,2 процента до 99,534, после того как был установлен новый семимесячный максимум - 99,584, превысивший значения, достигнутые на прошлой неделе.

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При этом доллар продолжил укрепляться к японской иене, прибавив 0,2 процента - до 123,37, немного снизившись с предыдущего максимума - 123,60, но поднявшись выше отметки прошлой недели 123,23.

В то время, когда в отношении увеличения ключевой ставки ФРС в декабре по-прежнему сохраняется неопределенность, вероятность того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может расширить программу количественного смягчения (QE) уже практически не вызывает вопросов.

Сегодня инвесторы готовятся к публикации данных о потребительских ценах в США, которые смогут внести дополнительную ясность касательно перспектив подъема ставки американским регулятором.