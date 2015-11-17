Минэкономразвития: экономика Украины по итогам года упадет на 10%

Министерство экономического развития и торговли Украины сохранило прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 10%, написала на своей странице в социальной сети Fаceboоk первый заместитель главы Минэкономразвития Юлия Ковалив.

«Как и прогнозировалось, по оперативной оценке Госстата, ВВП увеличился на 0,7% в третьем квартале в сравнении со вторым кварталом 2015 года. В сравнении с аналогичным периодом 2014 года ВВП сократился на 7% против «минус» 14,6% во втором квартале 2015 года, – написала Ковалив. – Мы оставляем неизменными наши прогнозные оценки сокращения ВВП на уровне 10% до конца 2015 года».

Как подчеркнула Ковалив, улучшение динамики произошло на фоне уменьшения интенсивности военных действий на востоке Украины и закрепления макроэкономической стабильности благодаря фискальной консолидации, жесткой монетарной политике, полученной финансово-кредитной помощи от МВФ, достигнутым договоренностям по реструктуризации внешнего государственного долга и активизации процессов реформирования экономики.

По мнению замминистра, показатели третьего квартала свидетельствуют о завершении фазы рецессии в экономике страны.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2015 года по сравнению с третьим кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) замедлилось до 7% с 14,6%, зафиксированных кварталом ранее.

Ранее Кабинет министров рассматривал три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидалось на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Ключевые кредиторы страны – МВФ, Всемирный банк и ЕБРР – прогнозируют падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9-11,5%.