Лукашенко заявил МВФ, что не будет ломать созданную им "схему социального государства"

В Беларуси не намерены ломать свою схему социального государства, заявил 17 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом, передает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что нравится это фонду или нет, но "мы не намерены ломать ту схему социального государства, которая нами выработана". "Просто смысл в том, что мы не можем бросить ни одного ребенка, ни одного старика, инвалида без помощи нашего общества, государства, - пояснил Президент. - В этом смысл социального государства. Мы не можем их просто выбросить на обочину дороги, по которой мы идем".

Читайте такжеЛукашенко начал пятый срок президентства с шоковой терапии на финансовом рынкеВсе остальные предложения фонда, как отметил Александр Лукашенко, абсолютно реализуемы в Беларуси. "Мы готовы в этом направлении продолжить работу", - сказал глава государства и выразил пожелание, чтобы в случае достижения договоренностей не затягивались сроки.

Александр Лукашенко отметил, что он знаком с предложениями МВФ по перспективам отношений с Беларусью и по основным моментам будущей программы. "Должен сказать, что у меня ни один пункт, который предлагается, не вызывает никакого отторжения, никакой аллергии", - сказал глава государства. По его словам, предложения фонда основаны на абсолютно объективных законах экономики, жизни.

В свою очередь Питер Долман поблагодарил президента Беларуси

за открытость, которую он продемонстрировал во время встречи. По словам главы миссии МВФ, это знак очень открытого и продуктивного взаимодействия, которое уже развивается между МВФ и Беларусью. Питер Долман отметил, что у МВФ и белорусской стороны одни цели по построению эффективной и развивающейся экономики Беларуси.