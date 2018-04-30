Российские "фантики" на 3 миллиарда долларов

Министерство финансов Украины отчиталось о завершении реструктуризации государственного долга по 13 выпускам внешних облигаций на 12 миллиардов долларов, объявив старт обмена бондов. Только один выпуск облигаций - с погашением в декабре - не принял участия в обмене. Речь идет о бумагах на 3 млрд долл., выкупленных в 2013 году российским Фондом национального благосостояния по договоренностям между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним главой украинского государства Виктором Януковичем, или о «политической взятке» Кремля украинскому президенту за отказ от европейской интеграции. Взятка не помогла: Янукович сбежал в Россию, Майдан вернул страну на курс в европейское сообщество. За это Россия аннексировала Крым, развязала против Украины открытую войну, которая продолжается по сей день, и требует вернуть свои миллиарды.

На этом фоне планы Минфина Украины привлечь страну-агрессора с непредсказуемым вождем к общему переговорному процессу по реструктуризации долгов изначально представлялись нереалистичными. Возможно, контрольным ударом для непреклонного кредитора стала жесткая риторика премьер-министра Арсения Яценюка в день приезда в нашу страну американского министра финансов. «Если Россия не согласится на реструктуризацию, правительство Украины объявит мораторий на выплату России 3 млрд долл. долга», - заявил глава украинского правительства и в который раз предупредил, что РФ не получит лучших условий, чем другие кредиторы, которые согласились на списание 20% номинала долга, снижение доходности бондов до 7,75% годовых и отсрочку погашения долга на 4 года. При этом Яценюк отметил, что Украина ожидает решения ключевого кредитора - Международного валютного фонда об изменении политики финансирования стран, имеющих противоречия с кредиторами.

МВФ, видимо, рассчитывая на разрешение ситуации без применения моратория и изменения своей политики, в очередной раз призвал правительства Украины и России провести конструктивные консультации. «МВФ призывает обе стороны вступить в конструктивный диалог о реструктуризации этих бондов, чтобы обеспечить необходимое финансирование программы с Украиной и восстановить платежеспособность по долгам», - заявил директор департамента коммуникаций фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне, отметив, что наша страна пока выполняет все свои обязательства по обслуживанию евробондов, выкупленных Россией. Что же ответила Россия?

Предложение Путина

Россия после многочисленных угроз применить кросс-дефолт по долгам Украины и пойти в международный суд выдвинула встречное предложение. «Мы сделали, на мой взгляд, неожиданное предложение нашим партнерам. Мы не просто согласились реструктуризировать украинский долг, а мы предложили лучшие условия, чем от нас просил Международный валютный фонд», - заявил Путин по итогам встречи с главой МВФ Кристин Лагард в ходе саммита G20 в турецкой Анталии.

По его словам, российская сторона согласна перенести уплату долга на 3 млрд долл. с декабря этого года и растянуть его уплату на три года, начиная с 2016 года. Комментируя решение, Путин заявил, что МВФ просил перенести долг на следующий год, но РФ готова пойти на «более глубокую реструктуризацию… чтобы не ставить Украину в сложное положение».

За свою щедрость Россия требует немного - гарантий западных партнеров по украинскому долгу. «Если наши партнеры считают, что кредитоспособность Украины будет возрастать, и нас в этом убеждают, значит, они верят в это, а если верят, то пусть дадут гарантии», - заявил президент РФ, поясняя, что его устроят гарантии правительства США или Евросоюза, или одного из солидных международных финансовых институтов.

Российская сторона рассчитывает, что вопрос будет решен до 8 декабря. К этой дате, по словам замглавы Минфина РФ Сергея Сторчака, акционеры МВФ, среди которых РФ и США, должны определиться. С присущим путинской команде презрением к вчерашним «братьям» и «единому народу» чиновник заявил, что ситуация с обязательствами Украины «настолько многокомплексная и многослойная», что ее обсуждают без участия дебитора, то есть, нашей страны. «Участвуют в обсуждении МВФ и его основные акционеры», - заявил представитель российского Минфина, приоткрыв завесу над очередным «хитроумным» планом Кремля – решить украинский вопрос за спиной самой Украины. Правда, с барского плеча, добавил оговорку, что в какой-то момент интересы и потребности Украины, очевидно, будут учтены.

Предложение россиян действительно неожиданное, поскольку украинская сторона, по сведениям Министерства финансов, никаких официальных документов пока не получала. Но уже сейчас очевидно, что это - «лучшее» предложение для нашей страны не приемлемо.

По второму кругу

Опрошенные УНИАН эксперты назвали поведение РФ предсказуемой попыткой вернуть, как минимум, свою взятку, а, как максимум, - еще и разрушить доверие зарубежных инвесторов к Украине.

«Москва должна была что-то сделать, иначе ее еврооблигации превратились бы в бумажки», - пояснил директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук. По его словам, теперь слово за МВФ, и если фонд вдруг квалифицирует «кредит Януковича» как межгосударственный, официальный долг, с корректировкой условий программы, то предложение россиян может стать приемлемым. В противном случае план Путина не сработает, поскольку условия проведенной реструктуризации не позволяют Украине предложить кому-то из держателей евробондов лучшие условия, под угрозой судебных разбирательств со стороны других кредиторов.

Заявление Путина, как отмечают эксперты, адресовано кому угодно – МФВ, ЕС, США, но не украинской стороне, которую даже не поставили в известность. Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий считает, что договориться на предложенных РФ условиях без западных посредников будет невозможно. Он усомнился в правдоподобности заявления Путина о том, что якобы МВФ предложил России отсрочить выплату украинского долга всего на 1 год, поскольку это не соответствует ни интересам Украины, ни программе с фондом. «Создается ощущение, что сделка будет не между Украиной и Россией, а между Россией и МВФ (США/ЕС)», - прокомментировал он ситуацию, акцентируя, что решающее слово остается за МВФ.

Эксперты предлагают рассматривать заявление россиян как первую ступень переговоров, которые могут стать сложными и длительными.

«Главное, что они отказались от своей принципиальной позиции не реструктуризировать, это было самое сложное. А условия – предмет для дальнейшего торга», - отметил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. По его словам, нет необходимости четко применять аналогичные условия, согласованные с другими кредиторами, но «математически» все должно быть справедливо. Что касается сроков переговоров, то Фурса не уверен, что они будут завершены до 20 декабря.

«Не успеем – введем мораторий и будем вести переговоры дальше. Сами условия – это предмет переговоров, но они в любом случае не могут быть лучше предложений другим кредиторам», - подчеркнул эксперт.

Итак, либо заявление Путина - не более чем игра на публику, либо «русские» иногда сдаются и готовы сделать первый шаг к цивилизованному решению вопроса. А пока российские чиновники пытаются держать лицо, сознательно исключая Украину из перечня сторон переговоров, чтобы, очевидно, не разрушить миф о «хунте» и «страданиях русскоязычного населения». Пока привычно говорят о бесконечной заботе о будущем украинцев, мол, не хотят ставить нашу страну в неловкое положение. Но скоро этот внешний лоск сойдет, поскольку кредит у России брали не США с ЕС и МВФ, а прежние украинские власти. И именно с официальным Киевом россиянам придется сесть за стол переговоров. Пока карета не превратилась в тыкву, а евробонды на 3 млрд долл. – в бесполезные фантики.

Ольга Гордиенко (УНИАН)