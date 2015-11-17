Гривня упала на межбанке: уже почти 24 за доллар

Во вторник, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,85/23,95 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,4360/25,5400 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3630/0,3650 грн/рубль.

Читайте такжеНацбанк опустил официальную гривню до 23,20 за долларПо данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,8136 грн/долл., к этому часу заключено 132 сделки на сумму 48,80 млн долл.