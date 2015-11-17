Вкладчикам "Юнион стандард банка" временно приостановили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 17 ноября временно приостановил выплаты вкладчикам "Юнион стандард банка" из-за блокирования доступа временному администратору банка к главному офису финучреждения в г. Одесса, сообщается на сайте фонда.

"Уполномоченное лицо Фонда на осуществление временной администрации в "Юнион стандард банке" делает все возможное для скорейшего возобновления выплат вкладчикам неплатежеспособного банка", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине уже 62-й банк признали неплатежеспособным

Как сообщал УНИАН, один из собственников и бывшие сотрудники неплатежеспособного "Юнион стандард банка" заблокировали 13 ноября доступ уполномоченного лица на осуществление временной администрации в главный офис "ЮСБ Банка" (г. Одесса, ул. Гимназическая, д. 21)

Фонд передал информацию о блокировании доступа в правоохранительные органы и Национальный банк Украины.

Национальный банк Украины 2 октября принял решение об отнесении "Юнион стандард банка" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности и невыполнения ограничений регулятора в период проблемности.

В связи с этим Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

По данным НБУ, по состоянию на 11 июня 2015 года, никто из акционеров банка не владел контролирующим пакетом акций.