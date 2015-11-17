Органам госконтроля по мониторингу цен урежут полномочия

Министерство экономического развития и торговли планирует урезать полномочия органов государственного контроля, включая Государственную службу статистики и Государственную службу по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей, связанные с мониторингом и контролем цен.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минэкономразвития.

В частности, проектом закона предлагается исключить нормативные положения, регламентирующие полномочия государственных органов контроля в сфере мониторинга цен.

Согласно пояснительной записке к документу, принятие законопроекта позволит дерегулировать ценообразование и уменьшить количество точек соприкосновения бизнеса и органов госнадзора.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины улучшило прогноз инфляции на 2015 год до 43% с 44,8% в связи с неожиданной дефляцией в 1,3%, зафиксированной в октябре.

Падение потребительских цен в Украине возобновилось в октябре после их роста (инфляции) в сентябре на 2,3%, в то время как до этого два месяца подряд цены снижались – на 0,8% в августе и на 1% в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее Министерство экономического развития и торговли прогнозировало инфляцию на уровне 44,8% в текущем году, а в 2016 году инфляция может составить 17,2%.