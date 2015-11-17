Нацбанк хочет укрепить гривню: продаст сегодня на межбанке $50 миллионов

Об этом говорится в комментарии заместителя главы НБУ Олега Чурия, переданном агентству УНИАН.

По словам чиновника, Национальный банк внимательно следит за ситуацией на рынке и в случае необходимости готов использовать свои инструменты для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

В то же время Чурий отметил, что Национальный банк не видит оснований для существенных колебаний курса на межбанковском валютном рынке, поскольку счет текущих операций платежного баланса сбалансирован, а сальдо наличных валютных операций населения с банками остается положительным.

Чиновник напомнил, что в Украине действует режим гибкого курсообразования, и межбанковский валютный рынок регулирует себя вполне самостоятельно - курс определяется соотношением спроса и предложения на валюту. «Но учитывая незначительный объем торгов на межбанковском рынке, даже незначительные перекосы в спросе и предложении валюты могут вызвать значительные колебания курса», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 ноября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 23,85/23,95 грн/долл. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 23,8136 грн/долл.

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Украинская гривня в феврале этого года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл. После введения НБУ ряда ограничений и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась в пределах 21-23 грн/долл. и удерживалась в этом коридоре более чем полгода.

В последние недели диапазон колебаний курсов на межбанковском валютном рынке сдвинулся в сторону удешевления гривни, что, по мнению НБУ, связано с проведением в Украине местных выборов.