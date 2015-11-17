Кабмин готовит для украинцев новые правила ввоза товаров из-за границы

Кабинет министров предлагает Верховной Раде снизить пороговую стоимость безналогового ввоза товаров физлицами в Украину авиационным и морским транспортом с 1 тыс. евро до 430 евро, и остальными видами транспорта – с 500 до 300 евро с 2017 года.

Соответствующие изменения содержатся в правительственном законопроекте №3444 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС)»

Законопроектом предлагается исключить нормы об освобождении от обложения пошлиной энергосберегающего оборудования, оборудования, которое работает на возобновляемых источниках энергии, и материалов, оборудования и комплектующих, используемых для их производства.

Законопроект предусматривает увеличение количества провозимого без уплаты таможенных платежей алкоголя: пива - с 5 до 16 литров, игристого вина - с 2 до 4 литров.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

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Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров.