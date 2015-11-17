Сбербанк заявил о масштабном кризисе в банковской системе России

Сбербанк оценивает ситуацию в банковской системе как масштабный кризис, заявил глава банка Герман Греф, передает ТАСС.

"То, что мы видим сейчас - это масштабный кризис. Нулевая прибыль, рост резервов, ЦБ очищает систему от банков. Следующий год также будет непростым", - отметил он.

Кроме того, Герман Греф ожидает примерно нулевой рост экономики РФ в 2016 году, при этом мировые цены на нефть в следующем году превысят уровень в $50 за баррель.

Читайте такжеКремль предупредил россиян о наступлении "худосочных" лет"Ситуация в экономике будет около нуля. Пока больше факторов, что будет небольшое падение, но получить в следующем году рост (экономики) вполне возможно", - сказал банкир журналистам после заседания наблюдательного совета кредитной организации.