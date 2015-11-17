Пенсионные накопления россиян поставили мировой антирекорд

Российские пенсионные накопления в 2014 году поставили мировой антирекорд среди 57 стран, следует из доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает Газета.RU.

ОЭСР приводит данные о долларовой доходности инвестирования пенсионных накоплений в 21 стране — члене организации и еще 36, не входящих в нее.

Читайте такжеСбербанк заявил о масштабном кризисе в банковской системе России «В большинстве стран накопления выросли. В членах ОЭСР доходность составила от 1,2 до 16,7%, а средняя — 6,8%. В большинстве остальных стран результат колебался от 0,1 до 19,1%, в среднем — 4,5%. Потери зафиксированы лишь в четырех странах: Армении, Нигерии, Гонконге, а больше всего — в России, 7,4%», — говорится в сообщении.

Инфляцию (11,4% в 2014 году) не обошел никто — ни крупные НПФ, ни частные управляющие, ни госкомпания ВЭБ (2,7%), а пересчет в валюту превращает все доходы в потери — за год рубль подешевел к доллару почти на 43%, с 32 до 56 руб./$ — больше, чем валюты других стран.

По мнению аналитиков, в прошлом году пенсионные средства были вложены в инструменты и депозиты с доходностью до 10%, притом что инфляция была около 12%. За последние три года у многих фондов доходность отстает от инфляции, а за 10-летний период, даже с учетом прошлого года, примерно на одном уровне. В этом году результат должен быть лучше: ставка ЦБ снижается, рубль не так волатилен. Доходность будет сопоставима с инфляцией: 12–14%.