Нацбанк опустил официальную гривню до 23,77 за доллар
Официальный курс НБУ на 18 ноября: 100 USD – 2377,1078 гривни; 100 EUR – 2536,3740 гривни; 10 RUR – 3,6303 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2377,1078 (17 ноября – 2320,7025)
100 EUR – 2536,3740 (17 ноября – 2488,4893)
10 RUR – 3,6303 (17 ноября – 3,4918)
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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,70/23,90 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,2870/25,4980 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3610 /0,3650 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 23,7711 гривни/доллар, к этому часу была заключена 441 сделка на сумму 286,71 миллиона долларов.