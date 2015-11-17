Яценюк поручил проверить крупнейшие госпредприятия не позднее 2016 года (список)

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил провести проверки 20 крупнейших государственных компаний и завершить все проверочные процедуры не позднее 2-го полугодия 2016 года, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Как подчеркнули в пресс-службе, соответствующие поручения уже получили министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус, глава Госфининспекции Лидия Гаврилова и глава МВД Арсен Аваков.

"Часть проверок (госкомпаний - УНИАН) уже начата, они должны быть закончены до конца 2015 года. На остальных предприятиях проверки продолжатся на протяжении 1-2 кварталов 2016 года", - отметили в пресс-службе, сообщив, что график проверок уже определен.

В правительстве также уточнили, что в перечень проверяемых вошли: Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, госпредприятие "Объединенная горно-химическая компания", ПАО "Укргидроэнерго", ПАО "Центрэнерго", НЭК "Укрэнерго", ПАО "Укргазвыдобування", предприятия железнодорожного транспорта, "Украэрорух", морской торговый порт "Южный", Одесский морской торговый порт, предприятие "Укрпочта", Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля, Одесский припортовый завод, компания "Турбоатом", Запорожский титано-магниевый комбинат, Запорожьеоблэнерго, госпредприятие "Антонов", Научно-производственный комплекс "Заря – Машпроект", Харьковское государственное авиационно-производственное предприятие, Казенное предприятие "Искра", завод "Электротяжмаш", предприятие "Укртрансхимаммиак" и НАЭК "Энергоатом".

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Ранее глава правительства анонсировал проведение проверок, объясняя свою инициативу тем, что государственные предприятия были и остаются "кормилицей" и основой коррупции в стране.