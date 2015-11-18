Золото дешевеет до пятилетнего минимума – ждет повышения ставки ФРС

Сегодня утром декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дешевел на 1,4 доллара, или на 0,13%, - до 1067,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,32% - до 14,13 доллара за унцию, пишет Прайм.

В центре внимания инвесторов в среду находятся ожидания публикации протоколов октябрьского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор сохранил базовую ставку на минимальной отметке, но при этом не исключил возможности первого с 2006 года ее повышения в декабре текущего года.

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Участники торгов также обратили внимание на данные по потребительским ценам в США в октябре: в годовом выражении они выросли на 0,2%, в месячном исчислении зафиксирована инфляция на уровне 0,2%. Аналитики прогнозировали инфляцию в октябре в годовом выражении в 0,1%, а в месячном выражении 0,2%.

"Уровень инфляции остается низким, а это означает, что золото будет оставаться под давлением, и мы ждем продолжения снижения его стоимости в следующем году. Никто не ощущает необходимости покупать золото", - приводит агентство Блумберг мнение аналитиков Heraeus Metals.