Россия сократила вложения в долговые бумаги США

Россия в сентябре 2015 года сократила свои вложения в американские государственные облигации (US Treasuries) на 0,8 миллиарда долларов, или на 1% по сравнению с показателем августа, до 89,1 миллиарда долларов, следует из ежемесячного отчета министерства финансов США, передает РИА Новости.

При этом в период с апреля по август Россия наращивала вложения в US Treasuries — c 66,5 миллиардов долларов до 89,9 миллиарда. Годом ранее, в сентябре 2014 года, объем вложений РФ в американские государственные облигации составлял 117,7 миллиарда долларов.

В сентябре 2015 года основными держателями US Treasuries стали Китай (1,258 триллиона долларов) и Япония (1,177 триллиона долларов).

Россия стала одним из ведущих держателей бондов США в 2008 году, когда резко увеличила вложения в казначейские бумаги — до 116,4 миллиарда долларов с 32,6 миллиарда.

Американские государственные облигации (US Treasuries) являются основным инструментом финансирования государственного долга США. Стоимость US Treasuries в ходе проводимых аукционов зависит от уровня доходности, который, в свою очередь, определяется прогнозами инвесторов касательно дальнейшего развития экономики страны и мира в целом.