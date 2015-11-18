Яресько обещает в ближайшие недели подать в Раду Налоговый кодекс и госбюджет-2016

Министерство финансов Украины планирует в ближайшие недели подать в Верховную Раду ряд законопроектов относительно структурных реформ, а также новый Налоговый кодекс и проект государственного бюджета на 2016 год.

Об этом написала министр финансов Украины Наталия Яресько в своем Тwitter.

По словам министра, эти документы должны создать основу для экономической стабильности и роста.

Низку законопроектів щодо структурних реформ, новий ПКУ та проект Держбюджету-2016 плануємо подати до @verkhovna_rada у найближчі тижні — Наталія Енн Яресько (@n_jaresko) 18 Листопад 2015

Ранее в Минфине сообщали, что правительство Украины начало переговоры относительно бюджетного процесса следующего года с представителями миссии Международного валютного фонда, которая прибыла в Киев 12 ноября для продолжения дискуссии с украинскими властями об экономических реформах при поддержке Фонда.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров начал работу над налоговой реформой и новой редакцией Налогового кодекса в апреле текущего года. Налоговая реформа является одной из ключевых реформ, определенных основным кредитором страны Международным валютным фондом.

На текущий момент существует два основных проекта налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным, предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может сформировать дефицит в размере не менее 200-207 млрд грн.

Всемирный банк, второй по масштабам финансирования Украины среди ее крупнейших кредиторов, ожидает, что наша страна продолжит курс макроэкономической стабилизации, и рекомендует украинским властям с осторожностью подходить к налоговой реформе, воздерживаясь от радикального и резкого снижения налогов.