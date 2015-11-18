"ПриватБанк" перечислил в бюджет Украины 5 миллиардов

За 10 месяцев 2015 года «ПриватБанк» перечислил в бюджет 4 млрд 987 млн грн, что в 2 раза превышает объемы уплаченных банком налогов и сборов за 2013 год (2 млрд 416 млн грн) и в 1,5 раза больше, чем за 2014 год (3 млрд 489 млн грн).

Как сообщила пресс-служба банка, за 10 месяцев 2015 года «ПриватБанк» направил в госбюджет 2 млрд 443 млн грн налога на депозиты, в пенсионный и социальные фонды перечислено более 677 млн грн, а Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил от «ПриватБанка» более 1 млрд 84 млн грн.

По данным украинского налогового ведомства, «ПриватБанк» входит в топ-10 крупнейших компаний – налогоплательщиков Украины – и возглавляет рейтинг банков – крупнейших налогоплательщиков.