У Гройсмана засекретили стоимость оборудования для Wi-Fi, на которое Рада потратит 15 миллионов гривень
Всего Управление делами ВР намерено закупить цифрового оборудования на более чем 40 миллионов гривень.
Управление делами Верховной Рады Украины 3 и 13 ноября заключило ряд соглашений и акцептировало предложения на закупку цифрового оборудования на 42,57 млн грн.
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Об этом со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщают «Наши гроши».
Согласно информации издания, ООО «ИТ-Интегратор» за 14,73 млн грн создаст целостную систему беспроводной связи Wi-Fi на базе Cisco в административных зданиях ВР по адресам:
вул. Садовая, 3
вул. Садовая, 3а
вул. Шелковичная, 2
вул. Шелковичная, 4
вул. Грушевского, 5
вул. Грушевского, 18/2
вул. Липская, 3
вул. Кутузова, 8
вул. В. Житомирская, 11
пров. Нестеровский, 4.
В частности, для этого заказаны 300 точек беспроводного доступа Cisco AIR-CAP и другое оборудование (см. перечень оборудования Wi-Fi и оборудование). Вопреки требованиям Минэкономразвития цены за единицу оборудования не были опубликованы, что не позволяет сравнить их с рыночными.
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Кроме того, еще 7,30 млн грн заплатят за системы удаленного доступа и центра коммутации сетей.
Обе закупки включают наладку оборудования, обучение двух специалистов и сервисную поддержку.
Также в ООО «Улис системс» приобретут на 20,54 млн грн системы сохранения данных.
Добавим, что примерная рыночная стоимость одной точки беспроводного доступа Cisco AIR-CAP составляет 8-9 тысяч гривень.