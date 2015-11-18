У Гройсмана засекретили стоимость оборудования для Wi-Fi, на которое Рада потратит 15 миллионов гривень

Управление делами Верховной Рады Украины 3 и 13 ноября заключило ряд соглашений и акцептировало предложения на закупку цифрового оборудования на 42,57 млн грн.

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Об этом со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщают «Наши гроши».

Согласно информации издания, ООО «ИТ-Интегратор» за 14,73 млн грн создаст целостную систему беспроводной связи Wi-Fi на базе Cisco в административных зданиях ВР по адресам:

вул. Садовая, 3

вул. Садовая, 3а

вул. Шелковичная, 2

вул. Шелковичная, 4

вул. Грушевского, 5

вул. Грушевского, 18/2

вул. Липская, 3

вул. Кутузова, 8

вул. В. Житомирская, 11

пров. Нестеровский, 4.

В частности, для этого заказаны 300 точек беспроводного доступа Cisco AIR-CAP и другое оборудование (см. перечень оборудования Wi-Fi и оборудование). Вопреки требованиям Минэкономразвития цены за единицу оборудования не были опубликованы, что не позволяет сравнить их с рыночными.

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Кроме того, еще 7,30 млн грн заплатят за системы удаленного доступа и центра коммутации сетей.

Обе закупки включают наладку оборудования, обучение двух специалистов и сервисную поддержку.

Также в ООО «Улис системс» приобретут на 20,54 млн грн системы сохранения данных.

Добавим, что примерная рыночная стоимость одной точки беспроводного доступа Cisco AIR-CAP составляет 8-9 тысяч гривень.